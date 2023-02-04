بكين: تحليق المنطاد فوق أمريكا كان لأسباب قاهرة

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت إن تحليق "منطاد" صيني فوق الولايات المتحدة كان جراء أسباب قاهرة، متهمة السياسيين ووسائل الإعلام الأمريكية باستغلال الوضع لتشويه سمعة الصين.

وقالت الولايات المتحدة إنها تشتبه بأنه كان منطادا للتجسس وقد ارتكب "انتهاكا واضحا" لسيادة الولايات المتحدة، وأرجأت واشنطن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين والتي كان من المتوقع أن تبدأ يوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الصين تلتزم دائما بصرامة بالقانون الدولي وتحترم سيادة ووحدة أراضي جميع الدول".