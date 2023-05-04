احتجاجًا على عدم دعوته للبيت الأبيض.. نتنياهو يمنع وزراءه من زيارة واشنطن

يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خطوته الاحتجاجية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي لم يدعه إلى زيارة البيت الأبيض، بحسب ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية في تل أبيب قولها إن نتنياهو يصر على الاستمرار بمنع وزرائه من زيارة واشنطن، حتى لو تلقوا دعوات كهذه من نظرائهم الأمريكيين، وأنه في الآونة الأخيرة منع وزير الدفاع، يوآف غالانت، مرتين من السفر.

وأضافت أن "غالانت" تلقَّى دعوتين لزيارة واشنطن ونيويورك، كلتاهما تتعلقان بأبحاث مهمة في مجال الأمن، لكن نتنياهو حسم طريقه، وقال إن هناك قضية أهم هي القضية المبدئية المتعلقة بكرامة القيادات الإسرائيلية، يجب أن يفهمها من يقف على رأس الولايات المتحدة، وهي أنه ما داموا يقاطعون رئيس حكومة إسرائيل فإن إسرائيل تقاطعهم.

يشار إلى أن هناك تقليدًا قديمًا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، يقوم بموجبه الرئيس الأمريكي بتهنئة رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد انتخابه بساعات أو أيام قليلة، ويوجه إليه دعوة لزيارة البيت الأبيض حال انتخابه، ويتم تعيين موعد اللقاء في غضون شهر أو شهرين على الأكثر.