أردوغان يدعو السويد لوقف احتجاجات الأكراد للموافقة على انضمامها لـ"الناتو"

رهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موافقة بلاده على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي، بوقف الاحتجاجات التي يقيمها أنصار حزب العمال الكردستاني في ستوكهولم.

وأبلغ الرئيس التركي الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، خلال اتصال هاتفي، بضرورة قيام السويد بوقف هذه الاحتجاجات، مؤكدا بأن لدى أنقرة "موقف بناء" حيال هذه القضية، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

لكن أردوغان اعتبر في البيان أن تغيير السويد لقوانين الإرهاب لتلبية مطالب أنقرة "لا معنى له" في الوقت الذي ينظم فيه أنصار حزب العمال الكردستاني احتجاجات على أراضيها.