نقابة مضيفي "إير كندا" ترفض إنهاء الإضراب

أعلنت نقابة المضيفين الجويين في شركة الطيران الكندية "إير كندا" اليوم الاثنين تمسكها بالإضراب عن العمل رغم إعلان عدم قانونية الإضراب الذي دخل يومه الثالث.

ويؤثر الإضراب في أكبر شركة طيران في كندا على حوالي 130 ألف مسافر يوميا في ذروة موسم السفر الصيفي، حيث لا تزال الخلافات بين النقابة وإدارة شركة الطيران كبيرة بشأن الأجور وقضايا أخرى.

وعلقت شركة إير كندا خططها لاستئناف عملياتها أمس الأحد بعد أن رفضت النقابة قرارا سابقا بالعودة إلى العمل. وأعلنت الشركة أن عملياتها ستستأنف مساء الاثنين، لكن رئيس النقابة نفى ذلك.

وقال مارك هانكوك، الرئيس الوطني للنقابة الكندية لموظفي القطاع العام الممثلة لمضيفي إير كندا "إذا ظنّت شركة أير كندا أن الطائرات ستقلع بعد ظهر اليوم، فهي مُخطئة تمامًا. لن يحدث ذلك اليوم .. لن نعود إلى الأجواء".

وأكدت النقابة رفضها أمر العودة إلى العمل الثاني الصادر عن مجلس العلاقات الصناعية الكندي في وقت سابق من اليوم بعد إعلانه اعتبار الإضراب غير قانوني.

وأعلن مجلس العلاقات الصناعية الكندي اليوم أن الإضراب الذي شارك فيه حوالي 10 آلاف مضيف جوي في شركة الطيران الكندية إير كندا غير قانوني وأمرهم بالعودة إلى وظائفهم بعد تجاهل أمر سابق بالعودة للعمل وتقديم طلب تحكيم في النزاع مع إدارة الشركة.

ولم يتضح على الفور ما هو الإجراء الذي يتخذه المجلس أو الحكومة بعد قرار النقابة رفض أمر المجلس واستمرارها في الإضراب.