معهد بحثي: الانتخابات الإيرانية "متوترة" وتأثيرها الإستراتيجي "محدود"

مناخ متوتر

انطلقت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، الجمعة، وتم تحديد هذا الموعد وفقا للمادة 131 من الدستور الإيراني، التي تنص على مهلة خمسين يوما بعد وفاة الرئيس.

وتوفي إبراهيم رئيسي في 19 مايو/أيار، مع وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بالقرب من أذربيجان.

وأحدثت وفاة رئيسي اضطرابًا عميقًا في المجتمع الإيراني على خلفية عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي السائد، إذ أدى معدل الامتناع غير المسبوق عن التصويت في الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس/آذار 2024، إلى سيطرة المحافظين المتشددين مرة أخرى على البرلمان.

لكن هذه السيطرة ترتكز على شرعية شعبية هشة، كما يظهر من انخفاض نسبة المشاركة وارتفاع نسبة الأصوات الفارغة.

وضع اقتصادي حرج

ولا يزال معدل التضخم عند 40%، والبطالة مرتفعة (8.6%)، وتستمر قيمة الريال في الانخفاض، فيما تواصل شرطة الأخلاق الإيرانية ممارسة "وحشية" متزايدة تجاه النساء الإيرانيات، وتفرض ارتداء الحجاب بشكل صارم. حسب المعهد.

علاوة على ذلك، ظلت العلاقات بين إيران وإسرائيل متوترة منذ الهجمات على أراضيهما في نيسان/أبريل الماضي.

وفي حين يبدو النظام الإيراني حريصًا على تجنب الصراع المباشر مع تل أبيب، مدركًا موقفه الهش في مواجهة التوترات الداخلية المتنامية، فإن طهران عازمة على متابعة طموحاتها الإقليمية والتحدي الإستراتيجي لإسرائيل.

وأصدرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة مؤخرًا بيانًا مشتركًا يدين التدابير التي اتخذتها إيران لزيادة قدرتها النووية في محطتي نطنز وفوردو لتوليد الطاقة.

ولذلك، فإن الانتخابات الرئاسية تجري في ظل تزايد حالة عدم اليقين وفي ظل وجود مسائل حيوية على المستويين الوطني والدولي.