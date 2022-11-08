سجال سياسي في كوريا الجنوبية بسبب كلبين من جارتها الشمالية

قالت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن كلبين شقيقين أهدتهما كوريا الشمالية لجارتها الجنوبية أصبحا محور نزاع سياسي في كوريا الجنوبية.

وأشارت الشبكة إلى أن الجدل أثير بعد أن قال الرئيس السابق للبلاد إنه سيتخلى عنهما بسبب غياب الدعم القانوني والمالي من خليفته لرعاية الكلبين.

ولفتت الشبكة إلى أنه تم تقديم كلبي الصيد الأبيضين "Gomi" و "Songgang" إلى رئيس كوريا الجنوبية آنذاك "مون جاي إن" من قبل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في محادثات السلام التي جرت بين البلدين في عام 2018.