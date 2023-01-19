مصرع 3 ضباط في هجوم لطالبان الباكستانية على مقر للشرطة
أعلنت حركة طالبان الباكستانية، اليوم الخميس، مسؤوليتها عن هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة شمالي باكستان، أدى إلى مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة.
ألقى مسلحون قنابل يدوية على مقر للشرطة بالقرب من الحدود الأفغانية في شمال ولاية خيبر بختون خوا، ودخلوا المبنى قبل أن يفجر انتحاري نفسه
الشرطة الباكستانية
وقالت الشرطة الباكستانية إن "مسلحين ألقوا قنابل يدوية على مقر للشرطة بالقرب من الحدود الأفغانية في شمال ولاية خيبر بختون خوا، ودخلوا المبنى قبل أن يفجر انتحاري نفسه"، مضيفة أن عدد الجرحى غير معروف حتى الآن.
وقالت حركة طالبان باكستان، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنها لن تلتزم بوقف إطلاق النار المستمر منذ شهور مع الحكومة الباكستانية.
وصعدت الحركة هجماتها بعد إلغاء وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيه حركة طالبان الأفغانية في شهر مايو/أيار من العام الماضي.
ودأب الجيش الباكستاني على شن هجمات في مناطق على امتداد الحدود الأفغانية يستخدمها الإسلاميون المتشددون ملاذا آمنا.