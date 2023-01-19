مصرع 3 ضباط في هجوم لطالبان الباكستانية على مقر للشرطة

وقالت الشرطة الباكستانية إن "مسلحين ألقوا قنابل يدوية على مقر للشرطة بالقرب من الحدود الأفغانية في شمال ولاية خيبر بختون خوا، ودخلوا المبنى قبل أن يفجر انتحاري نفسه"، مضيفة أن عدد الجرحى غير معروف حتى الآن.

وقالت حركة طالبان باكستان، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنها لن تلتزم بوقف إطلاق النار المستمر منذ شهور مع الحكومة الباكستانية.