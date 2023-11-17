الكرملين: فنلندا ارتكبت خطأ كبيرا باختيار المواجهة مع روسيا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، اليوم الجمعة، إن فنلندا ترتكب "خطأ كبيرا" باختيارها المواجهة مع روسيا.

وتعتزم فنلندا إقامة حواجز عند أربعة معابر على حدودها مع روسيا، اعتبارا من منتصف الليل، في مسعى لوقف زيادة تدفق المهاجرين التي تقول هلسنكي إن موسكو دبرتها.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي نتيجة للحرب في أوكرانيا.