المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف رويترز

الكرملين: فنلندا ارتكبت خطأ كبيرا باختيار المواجهة مع روسيا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، اليوم الجمعة، إن فنلندا ترتكب "خطأ كبيرا" باختيارها المواجهة مع روسيا.

وتعتزم فنلندا إقامة حواجز عند أربعة معابر على حدودها مع روسيا، اعتبارا من منتصف الليل، في مسعى لوقف زيادة تدفق المهاجرين التي تقول هلسنكي إن موسكو دبرتها.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ قرار فنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي نتيجة للحرب في أوكرانيا.

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
فنلندا تقرر إغلاق نصف معابرها الحدودية مع روسيا

ونقلت "تاس" عن بيسكوف قوله: "لا يسع المرء إلا التعبير عن الأسف العميق من سلوك السلطات الفنلندية طريق تدمير العلاقات الثنائية"، فيما قال بيسكوف إن البلدين لطالما تمتعا بعلاقات تبادلية المنفعة والاحترام.

ونقلت تاس عن بيسكوف قوله أيضا: "لم تهدد روسيا فنلندا قط في التاريخ الحديث، ولم يكن لدينا أي سبب لأي مواجهة. والآن اختاروا هذا المسار. في نظرنا، هذا خطأ كبير".

روسيا
فنلندا

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