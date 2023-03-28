تقرير: إقالة غالانت أصابت الإدارة الأمريكية بصدمة كبيرة
أكد تقرير عبري، أن الولايات المتحدة ترغب في استمرار وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال يوآف غالانت في منصبه، مشيرًا إلى أن زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض للقاء الرئيس جو بايدن ستتم قريبًا.
وقبل أيام، أقال نتنياهو وزير دفاعه غالانت، وذلك بعد مطالبته بشكل علني وقف تشريعات الخطة القضائية للائتلاف الحكومي، الأمر الذي تسبب باحتجاجات واسعة في إسرائيل، ودفع رئيس الوزراء لإعلان تعليق خطة إصلاح القضاء.
وقال تقرير للقناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن "إقالة غالانت من منصبه أصابت الإدارة الأمريكية بصدمة كبيرة، وإنها ترغب باستمراره في منصبه".
وأضاف التقرير: "على الرغم من أن واشنطن لا تتدخل بالتعيينات الوزارية في إسرائيل، إلا أن غالانت رجل مسؤول، ويمثل المؤسسة الأمنية، كما أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يعمل معه بشكل ممتاز من وجهة نظرهم".
وأشار التقرير إلى أن "نتنياهو سيزور البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي قريبًا، لكن الأمريكيين لا يريدون أن تتم الزيارة قبل تسوية خطة إصلاح القضاء بين الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والمعارضة".
وفي السياق، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيدس، إن "زيارة نتنياهو لواشنطن ستكون في القريب العاجل، وقد زار نتنياهو البيت الأبيض 50 مرة، وأنا متأكد من أنه سيتلقى دعوة لذلك قريبًا جدًا".
وأضاف نيدس: "أفترض أن يتلقى نتنياهو دعوة لزيارة البيت الأبيض بعد عيد الفصح مباشرة، ولا شك أنه سيلتقي مع الرئيس بايدن، فهما صديقان"، وفق ما أوردت هيئة البث الرسمية "مكان".
وأكد السفير الأمريكي، ترحيبه بإعلان نتنياهو تعليق التشريعات المتعلقة بالتغييرات الخاصة في الجهاز القضاء، قائلا: "أهنئ رئيس الوزراء على هذا الإعلان، وكما قال بايدن عدة مرات، نحن نؤيد التسوية والحوار".
وفيما يتعلق بإقالة غالانت، قال نيدس: "لقد عملت معه عن كثب، وأنا أكن له احترامًا كبيرًا، وأنا لست رئيس الوزراء ولا يمكنني أن أقرر من يكون وزير الدفاع"، وفق القناة العبرية.
يذكر أن تقارير عبرية أكدت أن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة البيت الأبيض ولقاء الرئيس الأمريكي، كانت مرهونة بوقف خطة إصلاح القضاء التي يروج لها ائتلاف نتنياهو الحكومي، مؤكدة أنه سيتم في حينه توجه دعوة لنتنياهو في غضون وقت قصير.