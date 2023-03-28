تقرير: إقالة غالانت أصابت الإدارة الأمريكية بصدمة كبيرة

وقال تقرير للقناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن "إقالة غالانت من منصبه أصابت الإدارة الأمريكية بصدمة كبيرة، وإنها ترغب باستمراره في منصبه".

وأضاف التقرير: "على الرغم من أن واشنطن لا تتدخل بالتعيينات الوزارية في إسرائيل، إلا أن غالانت رجل مسؤول، ويمثل المؤسسة الأمنية، كما أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يعمل معه بشكل ممتاز من وجهة نظرهم".

وأشار التقرير إلى أن "نتنياهو سيزور البيت الأبيض للقاء الرئيس الأمريكي قريبًا، لكن الأمريكيين لا يريدون أن تتم الزيارة قبل تسوية خطة إصلاح القضاء بين الائتلاف الحكومي الإسرائيلي والمعارضة".

وفي السياق، قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيدس، إن "زيارة نتنياهو لواشنطن ستكون في القريب العاجل، وقد زار نتنياهو البيت الأبيض 50 مرة، وأنا متأكد من أنه سيتلقى دعوة لذلك قريبًا جدًا".