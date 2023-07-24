مركبة تدهس عددا من المحتجين في تل أبيب (فيديو)

وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة الإسرائيلية، القبض على قائد المركبة وهو شاب في العشرين من عمره.

وأكدت الشرطة في بيان لها، أن الحادث تسبب بإصابة 3 أشخاص، فيما ما زال التحقيق جاريا مع الشاب مرتكب الحادث.

وأقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مشروع القانون الأول، وهو إلغاء قانون "سبب المعقولية"، في خطة تعديلات قضائية اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي الوقت الذي تواصلت فيه الاحتجاجات في أنحاء مختلفة من البلاد، لا سيما تل أبيب، حيث أغلق محتجون عدة شوارع قريبة من المحكمة العليا ومن الكنيست، لوّحت المعارضة بالتصعيد، وأعلن العشرات من الطيارين الاحتياط توقفهم عن الخدمة.