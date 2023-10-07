حماس تعلن الاستيلاء على كيبوتس ومعبر "إيريز"

وقال الضيف في كلمة مسجلة بثت عبر تطبيق تلغيرام، "نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" ونعلن أن الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو وتحصيناته تجاوزت ٥ آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا "العدو دنس المسجد الأقصى وتجرأ على مسرى الرسول محمد، واعتدوا على المرابطات، وسبق وأن حذرناه من قبل".

وأكد "بدءًا من اليوم ينتهي التنسيق الأمني، وكل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها".

واستفاق الشارع الإسرائيلي والعربي، صباح اليوم السبت، على مشاهد رشقات الصواريخ والسيطرة على آليات الجيش الإسرائيلي، وإصابة إسرائيليين، جراء الهجوم الذي نفذه عناصر حماس في مدن إسرائيلية ومحيط غلاف قطاع غزة.

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إطلاق عملية "السيف الحديدي" ضد قطاع غزة اليوم، في رد على العملية التي أطلقتها حركة حماس تحت مسمّى "طوفان الأقصى".