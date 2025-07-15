لافروف وعراقجي يبحثان "الحل السلمي" للأزمة الإيرانية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه ناقش مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، سبل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الإيرانية.

وبحسب "رويترز"، التقى الوزيران على هامش الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بشمال الصين.

وكان تقرير لصحيفة فرهیختغان الإيرانية، اليوم الثلاثاء، قد كشف أن وزير الخارجية عباس عراقجي، وخلال زيارته الأخيرة إلى موسكو ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقل رسالة غير معلنة تحمل طابع العتاب من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي إلى القيادة الروسية.

وبحسب التقرير، فإن مضمون الرسالة يعكس خيبة أمل إيرانية من المواقف الأولية التي اتخذتها روسيا تجاه الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل، والتي لم ترقَ إلى مستوى التوقعات الإيرانية، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين.

أخبار ذات علاقة صحيفة إيرانية: عراقجي نقل رسالة "عتب" من خامنئي إلى بوتين

وأكدت المصادر أن موسكو حاولت لاحقًا "إعادة تموضعها السياسي" وتعديل بعض مواقفها، إلا أن طهران ترى أن هذا التعديل يجب أن يكون سلبيًا أكثر من كونه إيجابيًا، بمعنى أن يُترجم بامتناع روسيا عن اتخاذ مواقف تعارض المصالح الإيرانية أو تمنح غطاءً ضمنيًا لمواقف الغرب.

ورغم ما وُصف بالرسالة العتابية، شدد التقرير على أن العلاقات بين طهران وموسكو لن تشهد قطيعة أو تراجعًا جوهريًا، وأن مسار التعاون الثنائي سيستمر في مجالات عديدة كما في السابق.