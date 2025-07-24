جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن التوتر الحدودي بين تايلاند وكمبوديا

يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، جلسة طارئة خلف أبواب مغلقة لبحث الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين تايلاند وكمبوديا، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية يوم الخميس.

وقالت المصادر إنّ الاجتماع سيُعقد بناءً على طلب من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه، ومن المقرر أن يبدأ عند الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك، بحسب "فرانس برس".

وفي وقت سابق الخميس، أفادت مصادر تايلاندية بإصابة 3 مدنيين بجروح في قصف صاروخي شنه الجيش الكمبودي، وسط اشتباكات اندلعت في وقت مبكر بين الجانبين.

يأتي ذلك وسط أنباء عن إصابة جنديين في في أحدث جولة من الاشتباكات بين الجيش التايلاندي والكمبودي، اندلعت على الحدود المتنازع عليها، وفق "رويترز".

تزامن ذلك مع مناشدة تايلاند رعاياها في كمبوديا مغادرتها فورًا عقب اندلاع الاشتباك الحدودي.

وتقاذفت وزارة الدفاع الكمبودية والجيش التايلاندي المسؤولية عن هذا الاشتباك الجديد، إذ اتّهم كل من الطرفين الطرف الآخر بأنه من بدأ بإطلاق النار، في أحدث تصعيد في هذا الخلاف الطويل الأمد بين البلدين حول منطقة حدودية يتنازعان السيادة عليها.