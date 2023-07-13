"التايمز": الحكومة البريطانية تقرر زيادة الرواتب رغم مخاوف التضخم

أفادت صحيفة "التايمز" بأن الحكومة البريطانية قررت زيادة على رواتب ملايين العاملين في القطاع العام، بنسبة تتراوح بين (5-6.5)%؛ لمحاولة إنهاء إضراب عام، شمل قطاعات حيوية، رغم مخاوف التضخم.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن رئيس الوزراء ريشي سوناك "قبل توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة، رغم المخاوف من أن هذه الزيادة قد تغذي التضخم".

وأشارت إلى أن الحكومة "لن تقترض المزيد لتمويل الزيادات في الأجور، مما يعني أن الإدارات تواجه ضغطًا قدره 3 مليارات جنيه إسترليني على ميزانياتها".