إسرائيل تعلن تأجيل التوغل البري في غزة
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن موافقة إسرائيل على طلب أمريكي بتأجيل التوغل البري إلى قطاع غزة.
وقالت الإذاعة إن إسرائيل أجّلت التوغل البري إلى غزة بعدما أبلغتها الولايات المتحدة، أنها تعتزم إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط؛ بسبب الخوف من تزايد الهجمات الإيرانية على قواتها في المنطقة.
وبحسب التقديرات، فقد جرى الاتفاق داخل إسرائيل على الانتظار وتأخير الدخول البري حتى يتم إرسال القوات الأمريكية الإضافية.
وأوضح المسؤولون الإسرائيليون أن هناك أسبابًا أخرى، مثل: تعزيز الجاهزية العملياتية للقوات، فضلًا عن محاولة إنهاء قضية الأسرى، وإمكانية تنفيذ صفقات إطلاق سراح إضافية.