مسيرة من باريس إلى بروكسل لوقف "الإبادة الجماعية" في غزة
انطلقت مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، من ساحة الجمهورية في باريس، بهدف الوصول إلى بروكسل في الأول من فبراير/شباط، وذلك بقطع مسافة تزيد على 300 كيلومتر.
ونظمت تنسيقية المواطنين "الحث على فلسطين" المسيرة بعنوان "أوقفوا الإبادة الجماعية" وسط العاصمة الفرنسية، وفي الساعة الواحدة بعد الظهر (UTC+1)، شرع المشاركون المتجمعون في "المسيرة من أجل فلسطين" في عملية رمزية.
وأوضح المنظمون في تصريحاتهم خلال المسيرة الاحتجاجية أن هدفهم: تنظيم مسيرة من الـ20 من يناير/كانون الثاني إلى الـ1 من فبراير/شباط وصولًا إلى المجلس الأوروبي في بروكسل "للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين".
وتسعى المبادرة إلى لفت الانتباه الدولي إلى القصف الإسرائيلي المتواصل ضد سكان قطاع غزة، ويصر المنظمون على الطبيعة السلمية لمسيرتهم.
من جهتها، قالت سليمة، عضو مبادرة "طوارئ فلسطين" في فرنسا، في تصريحات لـ"إرم نيوز": "في بلجيكا، نأمل أن يكون هناك الكثير من الناس أمام مجلس الاتحاد الأوروبي للمطالبة بوقف إطلاق النار غير المشروط... لأنهم قبلوا وقف إطلاق النار قبل يومين، لكنهم فرضوا الشروط. لذا نأمل أن يكون هناك الكثير منكم وأن تنضموا إلينا في بلجيكا في الأول من فبراير/شباط... الإنسانية هي التي تُقتل في غزة".
بدوره، أوضح بيير، أحد المشاركين في المسيرة لـ"إرم نيوز": "أن الفلسطينيين يعانون الظلم منذ زمن طويل. لذلك نحن ندعمهم، ونتظاهر لأننا نريد أن يتوقف هذا".
من جانبه، قال محاسب فرنسي مشارك في المسيرة، في حديث لـ"إرم نيوز": "من الواضح أن هذه المسيرة ليست كافية بشكل مباشر، ولكنها دعم رمزي بالفعل لأنها حقًّا إبادة جماعية يعيشها الشعب الفلسطيني، وعلينا أن نظهر لهم، على الأقل من خلال التظاهرة، أننا ندعمهم. نحن في الواقع نعارض الطريقة التي تتبعها إسرائيل ضدهم".
وإلى جانب لافتات "أوقفوا الإبادة الجماعية"، ردد المتظاهرون أغاني تضامنية مع الشعب الفلسطيني.
ويأمل المشاركون في المسيرة أن تؤدي رحلتهم إلى بروكسل إلى زيادة وعي صناع القرار الأوروبيين بالوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، فضلاً عن التحديات التي تواجه مستقبل الدولة الفلسطينية.