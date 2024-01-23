مسيرة من باريس إلى بروكسل لوقف "الإبادة الجماعية" في غزة

انطلقت مسيرة مؤيدة للفلسطينيين، من ساحة الجمهورية في باريس، بهدف الوصول إلى بروكسل في الأول من فبراير/شباط، وذلك بقطع مسافة تزيد على 300 كيلومتر.

ونظمت تنسيقية المواطنين "الحث على فلسطين" المسيرة بعنوان "أوقفوا الإبادة الجماعية" وسط العاصمة الفرنسية، وفي الساعة الواحدة بعد الظهر (UTC+1)، شرع المشاركون المتجمعون في "المسيرة من أجل فلسطين" في عملية رمزية.

وأوضح المنظمون في تصريحاتهم خلال المسيرة الاحتجاجية أن هدفهم: تنظيم مسيرة من الـ20 من يناير/كانون الثاني إلى الـ1 من فبراير/شباط وصولًا إلى المجلس الأوروبي في بروكسل "للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين".

وتسعى المبادرة إلى لفت الانتباه الدولي إلى القصف الإسرائيلي المتواصل ضد سكان قطاع غزة، ويصر المنظمون على الطبيعة السلمية لمسيرتهم.

من جهتها، قالت سليمة، عضو مبادرة "طوارئ فلسطين" في فرنسا، في تصريحات لـ"إرم نيوز": "في بلجيكا، نأمل أن يكون هناك الكثير من الناس أمام مجلس الاتحاد الأوروبي للمطالبة بوقف إطلاق النار غير المشروط... لأنهم قبلوا وقف إطلاق النار قبل يومين، لكنهم فرضوا الشروط. لذا نأمل أن يكون هناك الكثير منكم وأن تنضموا إلينا في بلجيكا في الأول من فبراير/شباط... الإنسانية هي التي تُقتل في غزة".