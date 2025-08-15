ختام قمة ألاسكا.. "أجواء بناءة" تغلف اجتماع بوتين وترامب (فيديو)

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن المباحثات التي أجراها مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في ألاسكا "كانت بناءة وقائمة على الاحترام المتبادل"، واصفاً الرئيس الأمريكي بأنه "جار مقرّب".

وامتدت قمة ترامب وبوتين بشأن الحرب الروسية في أوكرانيا إلى 3 ساعات، سعى خلالها الرئيسان إلى إيجاد طريقة لإنهاء أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ 80 عاماً.

وقال بوتين خلال مؤتمر عقب الاجتماع: "أود أن أشكر ترامب على تعاونه ونبرته الودية في المحادثات، الفترة الماضية كانت شديدة الصعوبة في العلاقات بين الجانبين، من الضروري تصحيح هذا الوضع ويجب تخطي العداء مع أمريكا إلى الحوار".

وأضاف: "أسسنا اتصالات مباشرة جيدة للغاية مع ترامب وهذه المحادثات ستكون أساساً لإعادة العلاقات بين البلدين، وهناك آفاق كبيرة بين البلدين في مجال الاستثمار".

وتابع بوتين: "شرحت لترمب الرؤية الروسية بشأن الأزمة مع أوكرانيا، ونحن مهتمون بكل صدق بإنهاء تلك الأزمة، وهناك رغبة حقيقية من ترامب لحل النزاع"، مشدداً في الوقت ذاته على أن "التسوية هناك يجب أن تكون طويلة الأمد".

واستطرد بوتين قائلاً: "اتفقت مع ترامب على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا لكن مع تلبية مطالبنا، ونأمل ألا تقف أوكرانيا ودول أوروبا عائقاً أمام الخطوات الجادة للسلام".

وأكد أن علاقات روسيا وأمريكا وصلت إلى أدنى نقطة منذ الحرب الباردة، منوهاً إلى أن "الدولتين جارتين، وأن قمة ألاسكا تمثل جزءًا من التاريخ المشترك بين روسيا والولايات المتحدة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "محادثات ألاسكا تؤسس لتطبيع العلاقات مع أمريكا والإرث التاريخي بين البلدين يسهل التعاون المشترك"، متابعاً: " أسسنا اتصالات مباشرة جيدة للغاية مع ترامب".

من جهته، تحدث الرئيس الأمريكي عن تحقيق "تقدم كبير مع روسيا" وأن الاجتماع "كان مثمراً جداً"، حسب وصفه، وقال: "لطالما كانت علاقتي مع بوتين رائعة".

وأضاف ترامب: "اتفقت مع بوتين بشأن الكثير من النقاط وبقي القليل. لم نصل إلى ما نريد لكن لدينا فرصة جيدة لتحقيق ذلك. نريد أن نتجاوز الخلافات مع روسيا ونحن في طريقنا لحل معظم القضايا".

ووجّه ترامب حديثه لنظيره الروسي قائلاً: "سأتواصل معك مرة ثانية قريباً وسنجتمع مجدداً قريباً والمحادثات المقبلة ستكون في موسكو".

وأكمل قائلاً: "بوتين يريد أن تنتهي الحرب ووقف إسالة الدماء، والاجتماع المقبل سيشمل بوتين وزيلينسكي".

وتابع ترامب: "سأتحدث مع الناتو ورئيس أوكرانيا زيلينسكي بعد هذه المحادثات مع بوتين، وسأطلع القادة الأوروبيين على نتائج مباحثات قمة ألاسكا".

وأكد ترامب أن "كل ما أثير عن التدخل الروسي في الانتخابات مزيف"، حسب وصفه، مضيفاً: "نريد أن نتجاوز الخلافات مع روسيا وفي طريقنا لحل معظم القضايا".