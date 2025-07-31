بدء اجتماعات اللجنة المشتركة لتنفيذ اتفاق السلام بين الكونغو ورواندا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة وقطر شاركت في الاجتماع الافتتاحي للجنة المشتركة المكلّفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق السلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا عبّرتا عن تقديرهما للمساهمات القيمة والجهود المشتركة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة وقطر لدفع العملية السلمية قدمًا".

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وأكد البيان: "تُكلَّف اللجنة المشتركة للإشراف بالعمل كمنتدى لتنفيذ اتفاق السلام وتسوية النزاعات المرتبطة به. وتتولى اللجنة مسؤولية تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الاتفاق، واتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها، وتسوية الخلافات بالطرق السلمية".

وأزضح البيان "خلال الاجتماع الأول، اختار الطرفان رؤساءهما للجنة، واعتمدا الإطار المرجعي لاجتماعاتها المستقبلية، وناقشا التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق، كما أعدّا للاجتماع الأول لآلية التنسيق الأمني المشتركة".

وختم البيان: "شارك كل من الاتحاد الأفريقي ودولة قطر والولايات المتحدة في هذه المناقشات، بهدف ضمان التنسيق والتكامل بين جهود تنفيذ الاتفاق والمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الحوار وتحقيق السلام الدائم في المنطقة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أيّد جميع أعضاء البرلمان الروانديين اتفاق السلام مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي تم توقيعه تحت رعاية الولايات المتحدة في 27 يونيو/حزيران في واشنطن.

ووصل اتفاق السلام الموقّع في 27 يونيو/حزيران في واشنطن بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مرحلة جديدة في كيغالي بعد أن أقرّ المجلس الوطني الرواندي النص، الذي كان قد حظي بموافقة مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 30 يوليو/تموز.