الحكومة السنغالية تتبنى مشروع قانون عفو لتهدئة الأزمة

تبنت الحكومة السنغالية، الأربعاء، مشروع قانون عفو، اقترحه الرئيس ماكي سال على حكومته بهدف "تهدئة" الأزمة السياسية الناجمة عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها الأحد.

لكن لم تصدر مؤشرات عن مجلس الوزراء بشأن الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية.

ومن المقرر أن يتسلم الرئيس في 4 آذار/مارس خلاصات "الحوار الوطني" الذي عقد الاثنين والثلاثاء.

ويعتزم سال طلب رأي المجلس الدستوري بشأن توصيات الحوار وأبرزها تنظيم التصويت بعد أسابيع من انتهاء ولايته، التي سيتم تمديدها تبعا لذلك حتى تنصيب خليفته.

ويعدّ مشروع قانون العفو، الذي ما يزال يتعين أن تصوت عليه "الجمعية الوطنية" في تاريخ غير محدد، أحد عناصر استجابة الرئيس للأزمة الناجمة عن إرجاء الانتخابات الرئاسية في أحد أكثر الدول استقراراً في منطقة غرب إفريقيا التي تشهد انقلابات متتالية.

وجاء العفو "سعياً لتهدئة الساحة السياسية.... بهدف الحفاظ على استقرار البلاد"، بحسب تقرير لاجتماع مجلس الوزراء.

لكن تأجيل التصويت إلى ما بعد الثاني من نيسان/ابريل وبقاء سال في منصبه حتى تنصيب خليفته، من المرجح أن يثير غضب الجبهة السياسية والمواطنية التي تشكلت بعد الإعلان عن تأجيل الاقتراع، بالإضافة إلى إثارة مشاكل دستورية.

وقال ائتلاف يضم 16 من أصل 19 مرشحاً تمت المصادقة على ترشحهم حتى الآن، لوكالة "فرانس برس" إنه يعقد مشاورات مع مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشأن بيان مشترك قد يصدر الخميس.