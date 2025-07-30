حكومة بزشكيان تتراجع عن لائحة "الأخبار الكاذبة" بعد موجة اعتراضات

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء صوّت على سحب لائحة "مكافحة الأخبار الكاذبة في الفضاء السيبراني" من البرلمان، في خطوة مفاجئة جاءت بعد موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية والسياسية ضدها.

وقالت مهاجراني عبر منصة "إكس"، إنه "في إطار الحفاظ على الانسجام الوطني، وبتأكيد من رئيس الجمهورية، تقرر في اجتماع اليوم سحب لائحة الفضاء المجازي".

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واللائحة المثيرة للجدل، التي أرسلها الرئيس مسعود بزشكيان إلى البرلمان قبل 10 أيام بصفة عاجلة جدًا، كانت قد حصلت على تأييد 205 نواب من أصل 257 نائبًا، رغم الانتقادات الحادة التي وُجهت لها من قبل النشطاء الإعلاميين والحقوقيين، الذين أطلقوا عليها لقب "لائحة الخنق" بسبب تهديدها الصريح لحرية التعبير.

ووفقًا لمواد اللائحة، كان من الممكن أن تصل عقوبة نشر "الأخبار الكاذبة" إلى 15 عامًا من السجن، وهي عقوبة اعتبرها خبراء القانون أشد من عقوبة التجسس أو القتل غير المنفذ فيه القصاص.

وفي البداية، دافعت الحكومة عن مشروع القانون، وأشار المعاون القانوني لرئاسة الجمهورية إلى أن المشروع يُعد نسخة معدّلة من لائحة قضائية أعدّتها السلطة القضائية في عام 2023، وكان لا بد من تبنيها حكوميًا لتفادي تقديمها بشكل مباشر من قبل القضاء إلى البرلمان.

إلا أن الضغوط المتصاعدة دفعت مسؤولين في مكتب الرئيس للإشارة إلى أن الرئيس بزشكيان فوجئ بوجود هذه اللائحة، بل وأبدى عدم إيمانه بمحتواها، رغم أن توقيعه كان مرفقًا بها عند إرسالها للبرلمان.

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وبحسب النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، يحق للحكومة سحب اللوائح ذات الصفة العاجلة خلال 72 ساعة من التصويت، إذا لم يُقدَّم بعد تقرير اللجنة المختصة إلى الجلسة العامة.

وفي سياق متصل، أظهر تقرير "مؤشر حرية الكتابة" الصادر عن منظمة القلم الأمريكية، أن إيران تحتل المرتبة الثانية عالميًا في سجن الكُتّاب، بعد الصين، بواقع 43 كاتبًا معتقلًا.