logo
العالم

زيلينسكي يعلن القبض على مشتبه به بمقتل أندريه باروبي

زيلينسكي يعلن القبض على مشتبه به بمقتل أندريه باروبي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 6:15 ص

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مسؤولين أوكرانيين اعتقلوا مشتبهًا فيه بمقتل رئيس البرلمان السابق والسياسي البارز الموالي للغرب  أندريه باروبي بالرصاص.

وتابع  زيلينسكي في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنه تم القبض على شخص بعد إطلاق النار على باروبي في مدينة لفيف يوم السبت. ولم يتم الإفصاح عن أيِّ تفاصيل حول المشتبه فيه أو دافع القتل.

أخبار ذات علاقة

رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين

عواصم أوروبية تعمل على "خطط دقيقة" لإرسال قوات إلى أوكرانيا

وقال زيلينسكي: "الإجراءات التحقيقية اللازمة جارية. لقد أصدرت تعليماتي بتقديم المعلومات المتاحة للجمهور"، بحسب "د ب ا".

وكان باروبي، البالغ من العمر 54 عامًا، مشرّعًا من منطقة لفيف شارك في الثورة البرتقالية في أوكرانيا عام 2004 وقاد وحدات دفاع ذاتي من المتطوعين خلال احتجاجات ميدان عام 2014، التي أجبرت الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش على ترك منصبه. وكان رئيسًا للبرلمان من 2016 إلى 2019.

أخبار ذات علاقة

جنود روس يقودون مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز كواليتسيا-إس في خلال استعراض سابق بيوم النصر في موسكو

استعراضات النصر.. الصين وروسيا تُعيدان سردية الحرب العالمية الثانية

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC