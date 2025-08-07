زيلينسكي يجدد دعوته للقاء بوتين لإنهاء الحرب

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، الدعوة لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لوضع حد للحرب في أوكرانيا، وذلك غداة حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكان عقد اجتماع مع نظيريه "قريبًا جدًّا".

وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي "نحن في أوكرانيا قلنا مرارًا وتكرارًا، إن إيجاد حلول حقيقية قد يكون فعالًا على مستوى القادة. من الضروري تحديد توقيت لمثل هذه الصيغة ومجموعة القضايا التي سيتم البحث فيها".

وفي غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام غربية اليوم الخميس، بأن ترامب حثّ فريقه على الإسراع في التخطيط للقاءات مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وذكرت وسائل الإعلام ذاتها، نقلًا عن مسؤولي البيت الأبيض، أن "مساعدي ترامب بدؤوا على الفور التخطيط للاجتماعات، وبينما يستغرق التخطيط لرحلة رئاسية واجتماع مهم مع زعيمين عالميين وقتًا عادة، أشار المسؤولون إلى أن ترامب يحثّ فريقه على الإسراع بترتيب اللقاءات".

وقال مصدران مطلعان، إن ترامب، يريد عقد لقاء مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، تمهيدًا لمفاوضات مباشرة مع أوكرانيا.

وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "ترامب يعتزم، بعد هذا اللقاء المحتمل، إجراء محادثات ثلاثية تجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلينسكي".

وأكدت الوسائل بحسب ما نقلت عنها" سبوتنيك" أن "ثلاث دول فقط ستشارك في المفاوضات، دون مشاركة الدول الأوروبية".



