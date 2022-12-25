الصين.. تدريبات عسكرية ردا على "استفزازات" أمريكية وتايوانية

قال الجيش الصيني إنه أجرى تدريبات عسكرية على "توجيه ضربات" في البحر والمجال الجوي قرب تايوان، اليوم الأحد، ردا على ما وصفه بـ"استفزازات" أمريكية وتايوانية لم يحددها.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها. وشكت تايوان مرارا على مدى السنوات الثلاث الماضية من الأنشطة العسكرية الصينية قربها مع سعي بكين للضغط على تايبه لقبول السيادة الصينية.

ونفذت الصين مناورات حربية حول تايوان في أغسطس/ آب بعد زيارة لتايبه قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي حينها نانسي بيلوسي، كما نددت بكين أمس السبت بالولايات المتحدة بسبب تشريع جديد للدفاع يعزز من المساعدة العسكرية لتايوان.