إسبانيا.. تفكيك منظمة نازية كانت تنوي إنشاء "جيش خاص"

وأشارت إلى أنه خلال عمليات التفتيش الثماني التي أجريت في مالقة وألميريا، ضُبطت عشرة أسلحة نارية وأكثر من تسعة آلاف خرطوش ومواد متفجرة و34 زجاجة من حمض الكبريتيك، والعديد من الأسلحة المحظورة.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات قد بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، عندما اكتشف الحرس المدني قيام أحد القادة بنشر العديد من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، شوه فيها نفسه بشكل خطير ونشر الكراهية تجاه مجموعات مختلفة، وخاصة تجاه المهاجرين والنساء والمجتمعات "المثلية".

وكان في مجموعاته على الإنترنت، ألفان و800 متابع، أعرب لهم عن ضرورة إنشاء "جيش" "لإنهاء النظام القائم" وتنفيذ أيديولوجيته، وشجعهم على الانضمام إليه ودعاهم إلى تسليح أنفسهم.

بناءً على ذلك، أنشأ العديد من الأتباع "نظامًا عسكريًا" نصّبوا أنفسهم فيه بطبيعة عنصرية ملحوظة، وعرّف قادته أنفسهم على أنهم "قائد عام" و"قائد" مع "قادة إقليميين" على مستوى المقاطعات.

كما لفتت الصحيفة إلى توزيع أعضائها في مجموعات في أنحاء مختلفة من إسبانيا، وعقدهم اجتماعات منتظمة، مادية وافتراضية. حيث كان للجمعية "مقر رئيسي" في مقاطعة مالقة.

المصدر: صحيفة "El Mundo" الإسبانية