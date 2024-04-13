"واشنطن بوست": البنتاغون محبط لعدم إبلاغه بقصف قنصلية إيران في دمشق

أعرب مسؤولون كبار في البنتاغون عن إحباطهم إزاء عدم إخطار إسرائيل الولايات المتحدة قبل قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وجاء في تقرير للصحيفة أن الغارة أثارت مخاوف بشأن زيادة المخاطر التي تهدد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وأن عدم وجود إشعار مسبق من إسرائيل دفع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى تقديم شكوى مباشرة إلى نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، مشددا على أهمية إبلاغ الولايات المتحدة قبل مثل هذه الضربات؛ نظرًا لآثارها على القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وأدى قصف القنصلية إلى زيادة توتر العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، وسط التوترات المتصاعدة أصلا بشأن حرب غزة، كما انتقد المسؤولون الأمريكيون طريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الصراع، لا سيما فيما يتعلق بالضحايا المدنيين والظروف الإنسانية في غزة.

وهدد الرئيس بايدن، الذي يواجه ضغوطا متزايدة من الديمقراطيين والحلفاء العالميين بشأن الدعم الأمريكي لحملة إسرائيل في غزة، بإعادة النظر في سياسة الإدارة تجاه إسرائيل ما لم تتحسن ظروف المدنيين.