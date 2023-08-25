توقيف ترامب رسميا في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر (فيديو)

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، إلى سجن في أتلانتا بولاية جورجيا، حيث تم توقيفه رسمياً بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر، وفقا للشرطة.

وترامب متهم بمحاولة التلاعب بالانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخذ بصمات المتّهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة حُدّدت قيمتها في حالة ترامب بـ200 ألف دولار.

ويأتي تسليم ترامب نفسه لسلطات جورجيا بعد ساعات من المناظرة الأولى في ميلووكي للجمهوريين المرشحين للانتخابات التمهيدية التي آثر الملياردير المثير للجدل عدم المشاركة فيها بدعوى أنّ استطلاعات الرأي تؤكّد تصدّره بفارق كبير عن بقية منافسيه.

ويواجه ترامب أربع محاكمات جنائية العام المقبل خلال موسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الذي يبدأ في كانون الثاني/يناير، وفي ذروة الحملة الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.