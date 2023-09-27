روسيا تتهم أمريكا وبريطانيا بالوقوف وراء هجوم سيفاستوبول

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالوقوف وراء استهداف مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم قبل أيام.

وقالت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام روسية، إنه "في 22 سبتمبر، تعرضت سيفاستوبول للهجوم، وليس هناك أدنى شك في أن الهجوم تم التخطيط له مسبقًا باستخدام وسائل المخابرات الغربية، ومعدات الأقمار الصناعية التابعة لحلف شمال الأطلسي، وطائرات الاستطلاع، وتم تنفيذه بتحريض وبالتنسيق الوثيق مع القوات الأمريكية والبريطانية".

وكانت كييف قد شنت هجومًا صاروخيًا على مدينة سيفاستوبول، واستهدفت مبنى المقر التاريخي لأسطول البحر الأسود هناك.

وقالت أوكرانيا لاحقًا إن قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، قد قُتل خلال الهجوم، إلا أن سوكولوف ظهر، أمس الثلاثاء، في اجتماع لقيادة وزارة الدفاع الروسية.