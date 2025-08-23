ماكرون يناقش قضايا الشرق الأوسط وأوكرانيا مع رئيس جنوب أفريقيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه بحث مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا اليوم السبت الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا وأزمات دولية أخرى.

وأضاف ماكرون في منشور على "إكس" أن المباحثات تناولت "الحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا في سياق لقاء يوم الاثنين في واشنطن"، مشيرا إلى أنهما اتفقا على الاجتماع مرة أخرى في سبتمبر /أيلول خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك ماكرون في الاجتماع الذي استضافه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وحضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون آخرون، وذلك في أعقاب اجتماع تاريخي بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي في ألاسكا.



