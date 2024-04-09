طالبوا بأسرى فلسطينيين.. "هاكرز" يخترقون بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن قراصنة حاسوب نجحوا في التسلل إلى قواعد بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية، وأن ثمة مخاوف عميقة بشأن سرقة معلومات سرية، خاصة أن المعلومات المسرّبة إلى الإعلام تفيد بأن القراصنة طالبوا بإطلاق أسرى فلسطينيين.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" إنها حصلت على معلومات بحدوث عمليات اختراق لقواعد بيانات وزارة الدفاع، وتوجهت إليها لمعرفة التفاصيل.

وأضافت الصحيفة أن مصادر في الوزارة أبلغتها بصحة الواقعة ورفضت الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام معدودة من تسريب الأنباء عن نجاح قراصنة حاسوب في التسلل لقواعد بيانات وزارة القضاء، ونجاحها في سرقة ملفات تحتوي على وثائق ومعلومات وفيرة، قدرتها مصادر بأنها تعادل 300 غيغا بايت.