إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان رئيساً للمخابرات التركية

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، المتحدث باسمه إبراهيم كالين رئيسا لوكالة المخابرات الوطنية، وفق ما أعلن مكتب الاتصالات الرئاسي.

وكان أردوغان عيّن هاكان فيدان، الذي شغل منصب رئيس المخابرات منذ 2010، وزيرا للخارجية، يوم السبت، وهو اليوم الذي أدى فيه اليمين لفترة رئاسية جديدة بعد فوزه في الانتخابات الأسبوع الماضي، ليدخل حكمه عقدا ثالثا.

وحصل أردوغان، أطول زعماء تركيا بقاءً في السلطة، على 52.2% من الأصوات في جولة الإعادة، في 28 أيار/مايو، بمواجهة منافسه كمال كليجدار أوغلو.

وضمن أردوغان بهذا الفوز البقاء لمدة ثالثة في الحكم، في وقت بدأ فيه مع ولايته الجديدة إجراء العديد من التغييرات في الوزارات والمناصب الحساسة.