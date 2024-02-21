كارلسون: جونسون طلب مني مليون دولار لإجراء مقابلة

اتهم المذيع الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، بأنه "متنفع" من الغزو الروسي لأوكرانيا مشيرًا إلى أن جونسون طلب منه مليون دولار، مقابل إجراء مقابلة معه للحديث عن ذلك.

وخلال مقابلة على قناة "بليز تي في"، مساء الثلاثاء، للتعليق على اللقاء الشهير الذي أجراه كارلسون قبل فترة وجيزة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، قال الإعلامي السابق في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، إنه "بعد وصفه من قبل بوريس بالأداة في يد بوتين تقدم بطلب لإجراء مقابلة معه، لا سيما أنه دأب على إدانته وانتقاده"، فما كان من أحد مستشاريه إلا أن عاود الاتصال به ليعلمه بالموافقة، إلا أنه أعلمه بأن هذا سيكلفه مليون دولار.