مع اشتعال حرب الأجواء.. أوكرانيا وروسيا تتبادلان إسقاط عشرات المسيّرات

قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 20 طائرة مسيّرة هجومية أطلقتها روسيا لاستهداف أوكرانيا، وفق "رويترز".

وقال على تيليغرام إنه تم تدمير الطائرات المسيرة فوق مناطق ميكولايف وأوديسا وخيرسون ودنيبروبتروفسك وبولتافا وفينيتسيا ولفيف.

وأضاف أن روسيا أطلقت أيضاً 4 صواريخ من أنظمة الصواريخ أرض جو "S300"، لكنه لم يذكر ما حدث لتلك الصواريخ.

في المقابل، أعلنت روسيا تدمير صاروخ مضاد للسفن من طراز "نبتون" أطلقته أوكرانيا فوق البحر الأسود، واسقطت 4 طائرات مسيّرة فوق منطقتيْ بيلجورود وفورونيج.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تيليغرام: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 4 وحدات مسيّرة أوكرانية فوق أراضي منطقتي بيلجورود وفورونيج، كما تم تدمير صاروخ (نبتون) أوكراني فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم".