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إيران: لن نسمح بتكرار "التجارب المريرة" في المفاوضات

إيران: لن نسمح بتكرار "التجارب المريرة" في المفاوضات
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائيالمصدر: منصات إيرانية
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
23 يوليو 2025، 9:02 ص

قالت الخارجية الإيرانية إنها لن تسمح بتكرار "التجارب المريرة السابقة" في مسار المفاوضات.

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وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تراقب عن كثب المسار التفاوضي، قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات مع الدول الأوروبية في مدينة إسطنبول التركية المقررة يوم الجمعة.

وأكد بقائي، في تصريح نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن "الخط الأحمر لطهران يتمثل في حماية مصالح الشعب الإيراني وحقوقه"، مشددًا على أن إيران "لا تملك في الوقت الراهن أي خطط لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرّح الأحد بأن إيران تدخل هذه الجولة من المفاوضات وهي في موقف "قوي" و"تملك أوراق ضغط أكثر من ذي قبل"، مؤكدًا أن بلاده ستتابع حقوقها بحزم أكبر.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استعدادات لعقد اجتماع بين طهران وثلاث دول أوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) يوم الجمعة المقبل، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي.

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