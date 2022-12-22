بوتين: منظومة باتريوت الأمريكية متقادمة ويمكننا مواجهتها

وأضاف للصحفيين أن منظومة باتريوت "متقادمة للغاية" ولا تعمل مثل منظومة "إس-300" الروسية، وأردف قائلًا: "حسنا، سنأخذ هذا في الحسبان وسنجد سبيلا للمواجهة دائما".

وأكد بوتين أن روسيا تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفًا أن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بمفاوضات دبلوماسية.