أكثر من 300 سيدة.. اتهامات الاغتصاب تلاحق الجنود البريطانيين في كينيا

تعيش الفتاة ماريان بانالوسي، البالغة من العمر 17 عاما، بمفردها في آرتشر بوست؛ وهي بلدة صغيرة تقع على بعد 320 كيلومترا شمالي العاصمة الكينية نيروبي.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، تعتقد ماريان ذات البشرة الفاتحة أن والدها كان جنديا بريطانيا، لكنها لم تقابله أبدا، ولا تعرف حتى اسمه.

وماريان من بين مجموعة من الأطفال المختلطين عرقيا الذين تقول أمهاتهم إنهن حملن بهم بعد اغتصابهن من قبل جنود بريطانيين تدربوا في كينيا.

وكانت والدتها، ليديا جوما، من بين مئات النساء الكينيات اللاتي تقدمن بشكاوى إلى الجيش البريطاني على مر السنين، حسبما وثقت هيئة حقوق الإنسان في كينيا.

وتوفيت جوما بعد عامين من ظهورها في مقابلة عام 2011 سردت خلالها قصتها، من دون أن تعثر على الرجل الذي تقول إنه اغتصبها، في حين تستمر ولادة الأطفال من أعراق مختلطة بالقرى النائية في كينيا، حيث يدرب الجيش البريطاني جنوده.