بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا جديدًا.. الصين تؤكد دعمها "الثابت" لكوريا الشمالية

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الاثنين، دعم بلاده "الثابت" لكوريا الشمالية.

يأتي ذلك بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخًا بالستيًّا جديدًا يؤجج التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وقال وانغ لي خلال لقاء اليوم الاثنين في بكين مع نائب وزير الشؤون الخارجية الكوري الشمالي باك ميونغ هو "أمام الاضطرابات المسجلة على الصعيد الدولي لطالما تبادلت الصين (وكوريا الشمالية) الدعم الثابت والثقة"، على ما جاء في ملخص للقاء أصدرته الخارجية الصينية.

وتشكل الصين التي لها حدود مشتركة مع كوريا الشمالية، الداعم السياسي والاقتصادي الرئيس لهذا البلد المنعزل الذي استُهدف بسلسلة من العقوبات الدولية.

وشدد وانغ يي على أن "الصداقة التقليدية بين الصين و(كوريا الشمالية) التي أقامها زعماء البلاد السابقون وعززوها، تشكل ورقة رابحة ثمينة".

وأتت هذه التصريحات فيما أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين صاروخًا قادرًا نظريًّا على استهداف الولايات المتحدة، على ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي والسلطات اليابانية.