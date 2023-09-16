استغراب مغربي من إعلان زيارة لماكرون إلى البلاد دون "تشاور"

قالت وزارة الخارجية المغربية، اليوم السبت، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب "ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة".

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر حكومي رسمي مغربي قوله إن زيارة الرئيس الفرنسي "غير مبرمجة"، بعد أن أعلنت عن الزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.

وصرحت الوزيرة كولونا، أمس الجمعة، لإحدى القنوات الإخبارية الفرنسية بأن الرئيس ماكرون "تلقى دعوة رسمية من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المملكة المغربية".