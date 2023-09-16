استغراب مغربي من إعلان زيارة لماكرون إلى البلاد دون "تشاور"
قالت وزارة الخارجية المغربية، اليوم السبت، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب "ليست مدرجة في جدول الأعمال ولا مبرمجة".
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر حكومي رسمي مغربي قوله إن زيارة الرئيس الفرنسي "غير مبرمجة"، بعد أن أعلنت عن الزيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا.
وصرحت الوزيرة كولونا، أمس الجمعة، لإحدى القنوات الإخبارية الفرنسية بأن الرئيس ماكرون "تلقى دعوة رسمية من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المملكة المغربية".
واستغرب المصدر الحكومي المغربي "لكون السيدة كولونا، اتخذت هذه المبادرة أحادية الجانب، ومنحت لنفسها حرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".
وكان المغرب قد أجل زيارة ماكرون مرارًا العام الماضي، وشهدت العلاقات بين البلدين فتورا في السنوات القليلة الماضية؛ بسبب مشكلة الصحراء المغربية التي تريد المغرب من فرنسا الاعتراف بمغربيتها على غرار عدد من الدول الصديقة للمملكة.
وقال العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي، العام الماضي، إن بلاده تنظر إلى العالم عبر "نظارة" الصحراء.
وكان المغرب قد قبل المساعدات من دول عدة مثل الإمارات وقطر وإسبانيا وبريطانيا، في حين لم يرد على عرض فرنسا لتقديم الدعم في الزلزال المدمر، الذي ضرب منطقة الحوز قرب مراكش الأسبوع الماضي.
وجرى نشر فيديو للرئيس الفرنسي على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: "أردت مخاطبة المغاربة لأقول لكم إن فرنسا حزينة للغاية، بسبب هذا الزلزال المروع، سنقف بجانبكم".