لافروف: الغرب يمنع تحويل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لجسر للتواصل مع روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، إن مشاكل كبيرة تراكمت في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واتهم الغرب برفض فرصة تحويلها إلى جسر حقيقي للتواصل مع روسيا بعد الحرب الباردة.

أدلى لافروف بهذه التصريحات في بداية مؤتمر صحفي أسهب في الحديث فيه عن المظالم التاريخية الروسية مع الغرب، قائلا إن "التوسع غير المحسوب" لحلف الأطلسي قلل من قيمة المبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأضاف: "يحاول الغرب منذ سنوات طويلة خصخصة هذه المنظمة (لمصلحته) مستغلا تفوقه العددي فيها... أو ربما من الأدق أن نقول إنه يحاول الاستحواذ على منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والهيمنة على هذا المنتدى الأخير للحوار الإقليمي".