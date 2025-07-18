القصور الوريدي.. ماذا تعرف عن مرض ترامب المزمن؟

قال البيت الأبيض، يوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب تم تشخيصه بمرض خفيف ولكن مزمن يتعلق بعمره - وهو اعتراف نادر من أحد أقدم رؤساء البلاد، والذي سعى منذ فترة طويلة إلى إظهار القوة.

وقال طبيب البيت الأبيض في مذكرة إن ترامب يعاني من قصور وريدي مزمن، وهي حالة تواجه فيها الساقان صعوبة في توصيل الدم إلى القلب.

وهذا المرض قد تكون له تداعيات خطيرة، تتمثل في ارتفاع احتمال تكوّن الجلطات الرئوية، بسبب تكوّن جلطة في أوردة القدم ناتجة عن ركود الدم، ثم انفصالها لتنتقل وتستقر في الشرايين الرئوية، أو تشكّل قروح وريدية وكدمات قد تتطور إلى أورام خبيثة، إضافة إلى الاكتئاب والقلق والتهاب النسيج الخلوي.

صورة تظهر انتفاخ يدي وساقي ترامب وهو جالس في البيت الأبيض (واشنطن بوست)

ورغم ذلك، وصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، التشخيص بأنه "حالة حميدة وشائعة، خاصة بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا".

وأثارت هذه القضية جدلًا بعد انتشار صور على الإنترنت هذا الأسبوع لترامب بساقين منتفختين في كأس العالم للأندية لكرة القدم ويده مصابة بكدمات مغطاة بالمكياج؛ ما دفع حشودًا من مستخدمي الإنترنت إلى التكهن بأن إدارته كانت تغطي أزمة صحية.

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صعد ترامب إلى السلطة للمرة الثانية، جزئيًا، من خلال مقارنته الصحة العقلية والجسدية لسلفه، الرئيس السابق جو بايدن، واتهام إدارته بإخفاء تدهوره الإدراكي.

أصدر ترامب، البالغ من العمر الآن 79 عامًا، سلسلة من التقارير الطبية المُفعمة بالإيجابية حول صحته، وتباهى مرارًا بتفوقه في اختبار إدراكي قال إنه أُجري له خلال ولايته الأولى، وبذل قصارى جهده لإظهار قوته من خلال صور مباريات جولف وخطابات طويلة ومؤثرة لأنصاره، وفق ما أورده تقرير لصحيفة واشنطن بوست.

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وفي سعيه لإظهار قوته، أثار ترامب خلال حملتيه الانتخابيتين لعامي 2020 و2024 تساؤلات متكررة حول قدرة بايدن على التحمل، مشيرًا إليه بشكل روتيني بألقاب مثل "جو النعسان".

كما وصف بايدن بأنه غير صادق بشأن صحته - وهي تهمة تبنّتها قاعدته الانتخابية ويواصل ترامب تأجيجها أثناء وجوده في منصبه من خلال التحقيقات في ما يعرفه مساعدو بايدن عن قدرات الرئيس السابق العقلية.

وكان بايدن، البالغ من العمر 81 عامًا، أكبر رئيس سنًا في التاريخ الأمريكي، وهو تمييز كلفه، جزئيًا على الأقل، الرئاسة. انسحب من سباق 2024 بعد أداء كارثي في مناظرة بدا فيها فاقدًا للتركيز، وواجه صعوبة في إكمال سلسلة أفكاره، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الناخبين يعتقدون أنه غير مؤهل للرئاسة.