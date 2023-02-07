زلزال جديد بقوة 5.7 يهز منطقة شرق تركيا

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالًا بقوة 5.7 درجة هز شرق تركيا اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن الزلزال كان على عمق 46 كيلومترًا.

يأتي هذا الزالزال بعد يوم من هزة مدمرة تبعتها أخرى ارتدادية ضربت جنوب تركيا وشمال سوريا راح ضحيتها نحو 4890 قتيلا، وآلاف الجرحى والعالقين تحت أنقاض البنايات المهدمة.

ووقع الزلزال الأول الساعة الـ4:17 الـ(01:17 ت غ) فجر الاثنين على عمق نحو 17.9 كيلومتر وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، وكان مركزه في منطقة بازارجيك في محافظة كهرمان مرعش التركية (جنوب شرق) على مسافة 60 كيلومترًا من الحدود السورية.

وأعقب ذلك عشرات الهزات الارتدادية، قبل أن يضرب زلزال جديد بقوة 7.5 درجة الساعة الـ10:24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا على مسافة 4 كيلومترات من مدينة إكينوزو.