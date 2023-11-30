خاص.. آثار كارثية على قطاع الزراعة بسبب ارتفاع نسب ملوحة المياه في غزة

أضرار كمية ونوعية

وأكد مدير عام المياه الزراعية بوزارة الزراعة الفلسطينية يعقوب زيد، أن "المياه في قطاع غزة شديدة الملوحة وغير صالحة للاستخدام الآدمي أو الاستخدام الزراعي"، مشيرًا إلى أنها تسببت بأضرار كبيرة للأراضي الزراعية.

وأوضح زيد لـ"إرم نيوز"، أن "المياه المالحة تؤدي إلى تردي المنتج الزراعي كمًا ونوعًا، وهذا الأمر الذي رصد في قطاع غزة، حيث إن هناك تراجعًا كبيرًا في كمية المزروعات وجودتها بسبب ملوحة الآبار الجوفية".

وأضاف: "المزروعات في غزة تتفاوت درجة تحملها للملوحة إلا أنها بالمجمل تضررت وبشكل كبير من ذلك، وارتفعت نسبة الخضروات والفواكه غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة زراعية كبيرة".