تعميقاً للخلافات.. روسيا تنهي التعاون العسكري التقني مع ألمانيا

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، يوم الجمعة، قرارا بإنهاء العمل باتفاقية التعاون العسكري التقني مع ألمانيا.

وجاء القرار "عملًا بالمادة 37 من القانون الفيدرالي الروسي 'بشأن المعاهدات الدولية للاتحاد الروسي'، وفق شبكة "آر تي" الروسية.

ونص القرار على إنهاء العمل باتفاقية التعاون العسكري التقني بين حكومة الاتحاد الروسي وحكومة ألمانيا الموقعة في موسكو في 14 يونيو عام 1996".

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وكلفت القيادة الروسية وزارة الخارجية بإبلاغ برلين بهذا القرار.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الروسية في يونيو/حزيران الماضي، أن هذا القرار جاء نتيجة "السياسة العدائية الصريحة والتوجهات ذات النزعة العسكرية لحكومة ألمانيا".