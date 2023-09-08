الدنمارك تسلّم أولى دبابات "ليوبارد 1" إلى أوكرانيا

وصلت الدبابات العشر الأولى من طراز "ليوبارد 1" التي تعهّدت كلّ من الدنمارك، وألمانيا، وهولندا، بإرسالها إلى أوكرانيا، وفق ما أعلنه الجيش الدنماركي، اليوم الجمعة، على أن تتبعها دبابات أخرى لاحقًا.

وفي مطلع فبراير/ شباط الماضي، وعدت الدول الأوروبية الثلاث بإرسال مئات الدبابات الثقيلة "في الأشهر المقبلة" لدعم كييف في مواجهتها للقوات الروسية.

وقال الجيش الدنماركي في بيان: "أُرسلت الدبابات العشر الأولى إلى أوكرانيا، وغيرها في الطريق.. أُرسلت 10 دبابات أخرى من المصنع.. عسكريون دنماركيون يدرّبون في ألمانيا القوات الأوكرانية على استخدام هذه الدبابات".

وأشار قائد الجيش الدنماركي غانر أربيه نيلسن إلى أنه "لا شكّ لديه في أن الدبابات التي تم تسليمها ستساعد القوات الأوكرانية في المعركة المستمرة"، حسبما أورد البيان.