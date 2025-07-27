"عاصفة يوليو".. روسيا تستعرض قوتها البحرية بـ550 تدريبا قتاليا (فيديو)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن مناورات البحرية الروسية، التي حملت اسم "عاصفة يوليو" وانتهت اليوم، شهدت تنفيذ نحو 550 تدريبًا قتاليًا، بمشاركة عدة أساطيل واستخدام أسلحة فائقة القوة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه "في يوم البحرية الروسية، أنهت قوات من الأسطول الشمالي، وأسطول المحيط الهادئ، وأسطول بحر البلطيق، وأسطول بحر قزوين، مشاركتها في مناورات 'عاصفة يوليو' العملياتية".

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وأشارت إلى أنه "خلال التدريبات العملية، نُفِّذ نحو 550 تمرينًا قتاليًا، شمل أكثر من 450 تدريبًا استخدامًا عمليًا للأسلحة".

ووفقًا للبيان، شهد اليوم الأخير من المناورات في الأسطول الشمالي إطلاقًا صاروخيًا مشتركًا من قبل الفرقاطة "أدميرال غولوفكو"، والغواصة النووية "أوريول"، ومنظومة الصواريخ الساحلية "باستيون" المزوّدة بصواريخ كروز من طراز "كاليبر"، و"غرانيت"، و"أونيكس"، على هدف بحري جماعي في بحر بارنتس.

وأوضح البيان أن القيادة الرئيسة للبحرية اختبرت، خلال المناورات، جاهزية مجموعات قوات الأسطول وأسطول بحر قزوين لتنفيذ مهام تشغيلية غير نمطية، إلى جانب الاستخدام الشامل للأسلحة الدقيقة بعيدة المدى، والأنظمة غير المأهولة، والمعدات العسكرية المتقدمة والحديثة.

من جانبه، وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، التهنئة للمشاركين في مناورات "عاصفة يوليو" بمناسبة يوم البحرية، مؤكدًا أن المهمة الأساسية للبحرية هي ضمان أمن روسيا، وحماية سيادتها ومصالحها الوطنية.

وقال بوتين، في كلمة عبر الفيديو: "أهنئكم بيوم البحرية"، مشيرًا إلى أهمية القوات البحرية في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها.