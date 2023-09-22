بايدن يعلن أن أولى دبابات "أبرامز" ستصل أوكرانيا في "الأسبوع المقبل"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن أولى دبابات "أبرامز ام1" الأمريكية ستصل إلى أوكرانيا في "الأسبوع المقبل" لتعزيز قدرات كييف في التصدي للقوات الروسية، في هجوم مضاد يسير بوتيرة بطيئة.

وقال بايدن في البيت الأبيض وبجانبه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "في الأسبوع المقبل تصل أولى دبابات أبرامز الأميركية إلى أوكرانيا".

من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي إن "لا بديل" لإقرار الكونغرس المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا، وذلك بعدما هدّد مشرّعون جمهوريون بعرقلة إقرار الحزمة الجديدة.

وردا على سؤال طرحه مراسل حول ما إذا سيصادق الكونغرس على حزمة المساعدات، قال بايدن لدى لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض "أعوّل على حكمة الكونغرس الأميركي. لا بديل لذلك".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل، استقبلا زيلنسكي وزوجته أولينا في زيارة هي الثانية للرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة منذ بدء الهجوم الروسي على بلاده في شباط/فبراير 2022.

ولفت زيلينسكي خلال اللقاء إلى أنه "بدأ يومه في الكونغرس الأمريكي لشكر البرلمانيين والشعب الأمريكي على دعمهم الكبير والهائل".

كما زار زيلينسكي الكونغرس محذراً جمهورييه المتردّدين في إقرار حزمة جديدة من المساعدات الكبرى لأوكرانيا، من أن بلاده تواجه خطر خسارة الحرب أمام روسيا في حال توقّف تدفّق الدعم.