"الليكود" يقدم شكوى ضد باراك لتحريضه الجنود على عصيان أوامر قيادتهم
أعلن حزب "الليكود" الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تقديم شكوى ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق إيهود باراك، على خلفية دعوته الجنود الإسرائيليين لعصيان أوامر القيادة.
وقال موقع "والا" العبري، إن "حزب الليكود طالب بفتح تحقيق ضد رئيس الوزراء الأسبق باراك، الذي دعا إلى رفض الأوامر إذا مرت خطة الإصلاح القانونية".
وأوضح الحزب الحاكم في إسرائيل أن "تصريحات باراك، مليئة بالتحريض وقد تدفع معارضي الإصلاح إلى اللجوء إلى أعمال عنف"، مؤكدًا أن "حرية التعبير لا توفر الحماية لمسؤول منتخب سابق يستخدمها باستهزاء، ويستخدمها كسلاح تحريض لإثارة حرب أهلية، ودعوة للتمرد على الحكومة التي نالت ثقة الشعب في الانتخابات والكنيست".
وادعى الحزب، الذي طلب فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء الأسبق، أن "تصريحات باراك مشبعة بالتحريض وقد تدفع معارضي إصلاح النظام القضائي إلى اللجوء إلى أعمال العنف التي من شأنها الإضرار بالنظام والمجتمع في إسرائيل".
وحذر باراك، من أن "إسرائيل أمامها أسابيع من الانزلاق إلى الديكتاتورية بسبب مسعى الحكومة لقلب القضاء"، مضيفًا أن الناس ملزمون بواجب رفض أوامر القيادة.
وقال إن إسرائيل تواجه "أخطر أزمة وطنية منذ اندلاع الحرب عام 1948 بعد إعلان استقلالها، إذا أكمل الائتلاف اليميني بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خططه لفرض تغييرات جذرية على النظام القضائي".