"الليكود" يقدم شكوى ضد باراك لتحريضه الجنود على عصيان أوامر قيادتهم

أعلن حزب "الليكود" الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تقديم شكوى ضد رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق إيهود باراك، على خلفية دعوته الجنود الإسرائيليين لعصيان أوامر القيادة.

وقال موقع "والا" العبري، إن "حزب الليكود طالب بفتح تحقيق ضد رئيس الوزراء الأسبق باراك، الذي دعا إلى رفض الأوامر إذا مرت خطة الإصلاح القانونية".