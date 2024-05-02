بعد الانتخابات الرئاسية.. الجيش الأمريكي يعلن اعتزامه العودة إلى تشاد

كشف جنرال أمريكي، يوم الأربعاء، أن جيش بلاده يعتزم العودة إلى تشاد خلال شهر لإجراء محادثات بشأن مراجعة اتفاق يسمح له بإبقاء قواته متمركزة هناك.

وقال قائد القيادة الأمريكية في أفريقيا الجنرال مايكل لانغلي، في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" إن انسحاب القوات الأمريكية من تشاد من المتوقع أن يكون مؤقتًا.

وأضاف لانغلي أن "تشاد أبلغت واشنطن بأنها تريد مواصلة الشراكة الأمنية بعد الانتخابات الرئاسية هناك".

وتابع: "سنعود لإجراء مناقشات في غضون شهر لنرى ما السبل وما يحتاجون إليه حتى يتمكنوا من تعزيز بنيتهم الأمنية، وأيضًا ضد الإرهاب".

وكانت واشنطن قالت، الشهر الماضي، إنها ستسحب معظم فرقتها المؤلفة من نحو 100 جندي من تشاد بعد أن شككت الحكومة في شرعية عملياتهم هناك.

جاء ذلك في أعقاب قرار النيجر بسحب جميع القوات الأمريكية من البلاد، مما وجّه ضربة للعمليات العسكرية الأمريكية في منطقة الساحل الأفريقي، وهي منطقة شاسعة جنوب الصحراء الكبرى حيث تعمل الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.