رئيس فاغنر يحذر شويغو من هجوم أوكراني وشيك

قال يفجيني بريجوجن رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة لوزير الدفاع سيرجي شويغو في رسالة نُشرت اليوم الاثنين إن "الجيش الأوكراني يخطط لهجوم وشيك يستهدف فصل قوات فاغنر عن القوام الرئيسي للقوات الروسية في شرق أوكرانيا".

وفي الرسالة التي نشرتها الخدمة الإعلامية لبريجوجن، قال إنه "تم التخطيط لشن الهجوم واسع النطاق في أواخر مارس/ آذار أو أوائل أبريل/ نيسان".

وقال: "أطالبكم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع فصل (قوات) شركة فاغنر العسكرية الخاصة عن القوات الأساسية للجيش الروسي، مما يؤدي إلى عواقب سلبية على العملية العسكرية الخاصة"، مستخدما الوصف الذي تطلقه موسكو على حربها في أوكرانيا.

وهذه هي المرة الأولى التي ينشر فيها بريجوجن مثل هذه المراسلات بينه وبين وزير الدفاع الذي دأب على انتقاد إدارته للحرب.