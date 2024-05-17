خبراء: الغرب يسابق الزمن لتدريب جنود أوكرانيين قبل الهجوم الروسي

يرى خبراء ومحللون سياسيون وعسكريون، أن سعي دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لتدريب الجيش الأوكراني يحتاج للوقت، بينما تسابق كييف الزمن للتصدي للهجوم الروسي المتوقع هذا الصيف.

جاء ذلك تعليقا، على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، كشفت فيه أن دول (الناتو) قد ترسل أفرادا عسكريين إلى أوكرانيا لتدريب الجيش الأوكراني "بطريقة سريعة وبكفاءة عالية لصد الهجوم الروسي المتوقع".

وذكرت الصحيفة أن الناتو يهدف لتدريب 150 ألف جندي أوكراني، مشيرة إلى أن كييف سلمت لواشنطن خططًا لتعبئة نحو 100 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 25 و26 عاماً، إضافة لحوالي 20 ألف سجين.

مخاطر قد تواجه الناتو

وقال الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية يوري شبيليف، لـ"إرم نيوز" إن "هذا الأمر ليس جديدا، وكييف لطالما سعت لاستقدام مدربين من الناتو إلى أوكرانيا للقيام بأعمال تدريبية وإشرافية على القوات الأوكرانية".