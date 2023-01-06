تكتيك أوكراني جديد لاستهداف الروس.. و"جمود سياسي" في مجلس النواب الأمريكي

تكتيك أوكراني جديد

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن القوات الأوكرانية تتبنى تكتيكاً عسكرياً جديداً منذ بداية العام الجديد، من خلال التركيز على استهداف جنود المشاة الروس في جبهات متفرقة من ساحات القتال، ما دفع كييف إلى الادعاء بخسائر روسية فادحة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الصحيفة إنه بينما زعمت أوكرانيا بأن قواتها قتلت أو أصابت مئات الجنود الروس في سلسلة من الهجمات الدقيقة، أكدت موسكو واحدة فقط من ثلاث موجات من الضربات أبلغت عنها كييف. (في إشارة إلى هجوم ماكيفكا الذي أسفر عن مقتل 89 جندياً روسياً)

وأضافت الصحيفة، وفقاً للرواية الأوكرانية، أن كييف نفذت سلسلة من الهجمات المدفعية "الناجحة" على الثكنات الروسية في الأيام الأولى من العام الجديد، ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود تم نشرهم حديثًا، وجنود آخرين حيث كانوا ينامون أو يتجمعون.

وتابعت الصحيفة الأمريكية أن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير من السكان المحليين والروس الذين يوثقون الحرب قد قدمت تأكيدًا جزئيًا للهجمات التي زعمتها أوكرانيا، لكنها لم تؤكد عدد الضحايا.

ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم إن استخدام الأوكرانيين للمدفعية بعيدة المدى، بما في ذلك صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، لاستهداف الثكنات الروسية يمثل تحولًا لقوات المدفعية التي ركزت لأشهر على مستودعات الذخيرة فقط.

ورأت الصحيفة أن العشوائية في استراتيجية الجيش الروسي، بما في ذلك نشر جنود غير مدربين بشكل كاف، قد ساعدت القوات الأوكرانية على تحقيق أهدافها بدقة، معتبرة أن هجوم مدينة ماكيفكا شرق البلاد يعد دليلاً واضحاً على هذه الرؤية.